Испания

Испанец недалек до мирового рекорда.

Защитник мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос может сравниться по количеству поединков среди европейских национальных команд с Джанлуиджи Буффоном.

Если испанский футболист выйдет в товарищеском поединке против Нидерландов, то матч станет для него 176 в футболке сборной.

Если же Рамос сыграет против Германии и Швейцарии в Лиге наций, то станет рекордсменом среди европейских сборных. Мировой рекорд принадлежит экс-игроку Египта Ахмеду Хасану — 184 матча.

Ранее сообщалось, что руководство Реала предложило новый контракт своему капитану.