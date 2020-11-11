Испанец недалек до мирового рекорда.
Серхио Рамос, getty images
11 ноября 2020, 14:53
Защитник мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос может сравниться по количеству поединков среди европейских национальных команд с Джанлуиджи Буффоном.
Если испанский футболист выйдет в товарищеском поединке против Нидерландов, то матч станет для него 176 в футболке сборной.
Если же Рамос сыграет против Германии и Швейцарии в Лиге наций, то станет рекордсменом среди европейских сборных. Мировой рекорд принадлежит экс-игроку Египта Ахмеду Хасану — 184 матча.
Ранее сообщалось, что руководство Реала предложило новый контракт своему капитану.