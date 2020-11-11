Испания

Хорват имеет шанс вернуться в Примеру.

Руководство Сельты включило нападающего Марио Манджукича в список потенциальных укреплений состава, сообщает Marca.

Напомним, хорватский футболист уже шесть месяцев находится в статусе свободного агента. Отмечается, что Сельта уже связалась с игроком, чтобы обсудить условия сделки.

По данным источника, Сельта еще месяц назад объявила о том, что не может совершать новые трансферы из-за потолка зарплат.

Ранее сообщалось, что руководство галисийцев отправило в отставку главного тренера команды Оскара Гарсию.