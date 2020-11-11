Испания

Сага между клубом и футболистом никак не завершится.

Руководство Барселоны требует у Неймара вернуть 10 миллионов евро, которые клуб переплатит игроку в результате судебных тяжб, сообщает El Mundo.

По данным источника, бразильский футболист может подать встречный иск из-за того, что Барселона неправильно посчитала налогообложение выплаченной суммы.

Отмечается, что, если проблема не будет решена, то "несправедливое обогащение" будет расценено как пожертвование игроку.

Ранее сообщалось, что Неймар желает получать 32 миллиона евро по новому пятилетнему контракту с ПСЖ.