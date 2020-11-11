Испания

Игрок не поддержал некоторые инициативы организаций.

Полузащитник мадридского Реала и сборной Германии Тони Кроос не поддержал инициативу УЕФА и ФИФА в создании Лиги наций и проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

"К сожалению, от футболистов ничего не зависит. Мы — марионетки ФИФА и УЕФА. Если бы существовал союз игроков, мы бы не играли в Лиге наций и не проводили Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. Эти соревнования пытаются поглотить все в финансовом плане, а также оказать физическое давление на игроков".

Также Кроос раскритиковал элементы танцев в праздновании голов некоторых футболистов, назвав их глупостью.

"Отрепетированные танцы, хореография — я считаю это глупым. Некоторые вещи вводят меня в ступор и сводят с ума", — цитирует Крооса Marca ссылаясь на подкаст Einfach bad Luppen.