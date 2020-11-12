Испания

Наставник променял Бразилию на Испанию.

Официальный сайт Сельты сообщает, что новым главным тренером команды назначен Эдуардо Куде.

Примечательно, что специалист покинул Интернасьонал, с которым шел на первом месте в чемпионате, ради работы в стане "кельтов".

Известно, что Сельта выплатила бразильскому клубу один миллион евро компенсации, заключив с 46-летним специалистом контракт до 2022 году. Кроме того, Куде выступал на галисийцев в качестве игрока в 2002 году.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий Ювентуса и Атлетико Марио Манджукич может присоединиться к Сельте.