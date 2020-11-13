Испания

"Сливочные" следят за выступлениями молодого венгра.

Мадридский реал наблюдает за выступлениями 20-летнего игрока Зальцбурга Доминика Собослаи, сообщает Diario AS.

Трансфер венгерского футболиста соответствует стратегии клуба последних лет, согласно которой Реал делает ставку на молодых игроков с высоким потенциалом. Таким образом клуб рассчитывает сократить расходы на приобретение футболистов.

В этом сезоне Собослаи забил 1 гол и отдал 6 голевых передач в семи поединках австрийской Бундеслиги, 4 раза отличился голом в пяти играх Лиги Чемпионов, две из которых прошли в рамках квалификации, а также записал на свой счет 3 ассиста в матче кубка Австрии.

Молодым венгерским игроком также интересуются Арсенал, Милан и Лейпциг.

Напомним, что вчерашний победный гол Доминика Собослаи в ворота сборной Исландии помог Венгрии выйти в финальную часть чемпионата Европы.