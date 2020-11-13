Испания

Имя президента клуба станет известно в начале следующего года.

Комитет управления Барселоны определился с датой выборов нового президента, сообщает ESPN. По правилам выборы должны состояться не более чем через 90 дней после отставки предыдущего президента, Жозепа Бартомеу. После нескольких встреч комитет утвердил дату – 24 января следующего года. Таким образом президента "блауграна" выберут на 88 день после ухода с должности Бартомеу.

Исполняющий обязанности президента Карлес Тускет заявил, что Барселона сможет совершать зимние трансферы независимо от того, будет ли избран на тот момент новый глава клуба.

Новый президент избирается на шестилетний срок, но по факту будет руководить Барселоной пять с половиной лет, ведь текущий сезон будет засчитан как полный, а выборы состоятся только в январе.

Бывший президент клуба Жозеп Бартомеу покинул эту должность в октябре, после череды неудовлетворительных результатов команды.

Ранее один из кандидатов в президенты Барселоны обещал сосредоточиться на развитии академии.