Испания

Предвыборная кампания кандидатов на руководящий пост каталонского клуба обрастает новыми обещаниями.

Прошло уже достаточно времени с тех пор, как Хосеп Мария Бартомеу объявил об уходе с поста президента каталонской Барселоны, однако "блаугранас" все еще существуют с временным руководством во главе. Механизм выборов был благополучно запущен, поэтому кандидаты на почетный пост уже начали подогревать атмосферу своими предвыборными обещаниями и видением стратегии развития клуба.

Ранее, Football.ua приводил слова бизнесмена Виктора Фонта, которого называют главным фаворитом в борьбе за эту должность, а в недавнем прошлом свою концепцию развития клуба озвучил еще один из кандидатов — Хави Вилахоана — дав интервью радиостанции Cadena SER, фрагменты которого приводит Diaro AS.

"Я хочу быть президентом Барселоны, потому что команде нужен большой опыт и знания от людей, которые лично работали в клубе, — считает Вилахоана, — Массовый футбол должен быть одним из столпов клуба, как и Ла Масия".

При этом, как и Фонт, кандидат считает абсолютной необходимостью оставить аргентинского нападающего Лионеля Месси в команде: "Для Барселоны очень важно прислушаться к мнению Лео и понять, как найти лучшее решение".

У Вилахоана имелся опыт работы с Хоаном Лапортой, Сандро Роселлем и Хосепом Бартомеу в предыдущих советах.

"Я всегда отдавал себя клубу телом и душой, — утверждает кандидат, — и теперь я думаю, что пришло время самому руководить организацией, потому что я считаю, что «Барселоне» нужен человек, который был бы тесно связан с клубом (Хави в юности играл за Барселону — ред.)".

Вилахоана также дал понять, что в случае победы в номинации его предпочтительным тренером станет Рональд Куман, и что он не намерен нарушать планы команды в середине сезона.

В настоящий момент кандидатами, заявившими о своем намерении баллотироваться, являются Виктор Фонт, Тони Фрейша, Агусти Бенедито, Хорди Фарре, Луис Фернандес Ала и Вилахоана. Избирательная кампания продлится одну неделю, с 15 по 22 января, и только члены клуба, достигшие установленного законом возраста для голосования, смогут голосовать. При этом, они должны быть членом клуба в течение года и никогда не были приостановлены в этом статусе. Электронное голосование не допускается, все кандидаты должны собрать не менее 2264 подписей.

Базовой датой выборов президента Барселоны назначено 24 января 2021 года.