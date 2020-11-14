Испания

Один из ведущих игроков каталонской Барселоны на старте нового сезона пройдет длительный курс восстановления.

Испанский нападающий Анссумане Фати Виейра (более известный как Ансу Фати) в минувший понедельник, 9 ноября, перенес операцию на мениске левого колена в одной клиник Барселоны, после чего был выписан из больницы вечером в пятницу, 13 ноября. Об этом сообщает издание Marca.

Футболист получил травму по ходу противостояния его команды с севильским Бетисом в минувший уик-энд (5:2), покинув переделы поля сразу после перерыва. Вероятно, что Фати пострадал во время подката Аисса Менди в чужой штрафной, который привел к назначению пенальти.

Восстановление игрока продлится около четырех месяцев.

Таким образом, Барселона и сборная Испании, куда игрок был приглашен на ноябрьскую порцию поединков, не смогут рассчитывать на Ансу, как минимум, до весны.

В текущем сезоне испанец провел 10 поединков, в которых оформил 9 результативных действий (5 голов + 4 передачи).