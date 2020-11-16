Испания

Легендарный уругвайский нападающий прокомментировал летнюю сагу об отношениях Лионеля Месси и каталонской Барселоны.

Испанское ежедневное издание AS спросил мнение экс-нападающего мадридского Атлетико, Манчестер Юнайтед и миланского Интера (из наиболее известных клубов в его карьере) Диего Форлана относительно попытки аргентинского форварда каталонской Барселоны покинуть клуб в начале текущего сезона.

Уругваец отреагировал на такую тему для разговора преуменьшением значения шестикратного обладателя золотого мяча в достижении общекомандного успеха: "Я бы не сказал, что это подарок, что Месси решить остаться. Очевидно, что Ла Лига выросла благодаря великим игрокам, которые играли в разных клубах. Но Ла Лига — это Ла Лига, и клубы, которые вошли в ее историю, более важны, чем отдельные исполнители".

"Это очень хорошо, что Лео остался, но они становятся старше ... Лео Месси, Луис Суарес ... великие игроки, они стареют и меняются, а Ла Лига будет по-прежнему на своем месте ... Это более чем 90-летняя история, и здесь были большие звезды, и будет в дальнейшем", — считает Форлан.

Впрочем, форвард все равно не отрицает важность отсутствия ухода Месси из каталонского клуба: "В конце концов, то, что он остается в Ла Лиге, команде — это очень важно".

В недавнем домашнем матче против севильского Бетиса (5:2), Лионель Месси начал игру со скамейки запасных — впервые с сентября 2019-го года на внутренней арене. Главный тренер Барселоны Рональд Куман указал, что у футболиста было небольшое повреждение перед игрой. При этом, с выхода на замену во втором тайме аргентинец сумел отличиться голом впервые за шесть предыдущих матчей в Ла Лиге.

Следующий матч, в котором аргентинец сможет принять участие на клубном уровне — выездная игра против мадридского Атлетико, которая состоится в субботу, 21 ноября.