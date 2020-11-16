Испания

Каталонский клуб ищет возможности для разгрузки зарплатной ведомости.

Как сообщает испанское ежедневное издание Diario AS, каталонская Барселона ожидает уход из клуба сразу четырех футболистов уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

По информации источника, в числе претендентов на трансфер находятся защитники Хуниор Фирпо, Самуэль Умтити, а также полузащитник Матеус Фернандес и нападающий Мартин Брайтвейт. Издание также отмечает, что текущее положение футболистов в клубе и их отношение к возможному трансферу не является равнозначным для данной группы.

Наиболее очевидной ситуация выглядит с 24-летним испанским левым защитником, который не входит в планы Рональда Кумана, и по которому уже были предложения у клуба в ходе прошлого трансферного окна. Среди фаворитов гонки за Фирпо называются миланский Интер и неаполитанский Наполи.

Transfermarkt оценивает футболиста в 14 млн евро, однако часть суммы от его продажи пополнит казну севильского Бетиса, согласно условий перехода игрока в Барселону летом 2019 года. За каталонский клуб Фирпо провел 25 матчей, в которых забил 1 гол и 2 раза отдал голевую передачу.

У французского центрального защитника Самуэля Умтити был шанс покинуть команду минувшим летом, однако сам игрок настоял на попытке показать себя с лучшей стороны перед новым тренером, однако Куман так и не увидел в нем игрока стартового состава.

Осложняет ситуацию и травматичность футболиста — француз не выходил на поле в новом сезоне. В возвращении защитника заинтересован Лион, однако среди претендентов называется и римская Рома. Ориентировочная стоимость — 20 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

Нидерландский наставник во время короткого предсезонного сбора дал понять, что не видит перспектив также и для бразильского полузащитника Матеуса Фернандеса, однако агенты игрока заблокировали возможный переход в Монако на правах аренды. Отношения с клубом после проваленных переговоров сохраняются напряженными, как пишет AS. Футболист оценен Transfermarkt в 3 млн евро.

Датский форвард Мартин Брайтвейт подписывался каталонским клубом в качестве экстренной замены получившему травму в январе этого года уругвайцу Луису Суаресу, с надеждой на дальнейшую летнюю продажу. Однако пандемия вмешалась в планы каталонцев, Брайтвейт остался в команде, однако Куман желает заменить его на Мемфиса Депая из Лиона.

Игрок, в таком случае, смотрит в сторону перехода в один из клубов английской Премьер-лиги. Transfermarkt оценил его в 7,5 млн евро, хотя каталонцы раскошелились на 18 млн евро, когда оформляли трансфер из Леганеса.