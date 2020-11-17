Испания

Полузащитник сборной Испании поделился ожиданиями от предстоящего поединка в рамках Лиги наций УЕФА.

Последней игрой группового этапа текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА для сборной Испании станет домашнее противостояние против Германии, по итогам которого окончательно определится участник плей-офф от четвертого квартета дивизиона А, в котором также принимает участие сборная Украины.

В традиционном предматчевом интервью, на котором опорный полузащитник "Фурии роха" Родри был вынужден заменять капитана команды Серхио Рамоса, представитель английского Манчестер Сити поделился своим мнением относительно грядущего поединка, в котором сборной Испании необходимо добыть исключительно победу.

"Мы ожидаем встречи с сильной командой. Ровно также, как это произошло в сентябре в Штутгарте", — приводит слова футболиста испанское издание Marca, — Именно статус соперника подтолкнет нас к пределу возможностей, и это станет отличным испытанием, чтобы увидеть, где в каком состоянии находимся как команда".

"Это матч не на жизнь, а на смерть. Аналогично тому, как если бы это было в рамках чемпионата Европы", — считает игрок.

"Наш настрой — выйти и победить. Тренер просит нас смотреть на каждую игру как на матч Евро, даже в товарищеских встречах. Лучший способ попасть в финал — выкладываться в полной мере в каждой игре".

Сборная Испании перед началом шестого игрового дня расположилась на второй строчке квартета А4, с отставанием в одно очко от сборной Германии. По этой причине, команду Луиса Энрике в предстоящей игре может устроить исключительно победный исход.

Однако наставник "Фурии роха" не сможет рассчитывать на футболиста основной обоймы — Серхио Бускетса — который по ходу матча со Швейцарией (1:1) получил травму колена, в результате чего был заменен на Серхио Каналеса.

Матч Испания — Германия состоится во вторник, 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.