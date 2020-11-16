Испания

Капитан сборной Испании решил изменить традициям на фоне двойной неудачи с пробитием пенальти в игре против Швейцарии.

Как сообщает испанское издание Marca, центральный защитник и капитан сборной Испании Серхио Рамос отказался принять участие в традиционной пресс-конференции перед игрой шестого тура Лиги наций УЕФА против Германии.

Лидер "Фурии роха", зачастую, проводит беседы со СМИ перед международными противостояниями, и было заранее анонсировано, что футболист выступит с комментариями накануне поединка в Севилье.

Однако, по всей видимости, Серхио Рамос в последний момент изменил свое решение, поэтому с журналистами будет общаться полузащитник Родри.

Напомним, что подобное поведение капитана испанской сборной может быть напрямую связано с его тотальным невезением при исполнении двух ударов с пенальти в минувшем матче против Швейцарии (1:1), а также его проблемами в переговорах с мадридским Реалом о возможном продлении контракта.

Швейцария — Испания 1:1 Видео голов и обзор матча

Рамос хочет завершить карьеру на Сантьяго Бернабеу, заключив с клубом двухлетний контракт. Однако Реал, памятуя о возрасте своего капитана (34 года), готов предложить ему только соглашение по системе 1+1, и только если футболист пойдет на ряд уступок.

Нестабильной ситуацией в переговорах уже начали пользоваться желающие приобрести Серхио Рамоса команды, в частности — французский ПСЖ намерен предложить игроку трехлетний контракт с фантастическими условиями, а Ювентус, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити постараются перебить данное предложение.

Матч Испания — Германия состоится во вторник, 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.