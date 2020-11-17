Испания

Президент Расинга из Мурсига подтвердил возможное подписание именитого форварда.

Бывший нападающий Барселоны, Интера, Челси и ряда других клубов Самуэль Это'О может возобновить свою карьеру футболиста, подписав соглашение с клубом из третьего по силе дивизиона Испании.

Президент Расинга из Мурсии Моррис Паньелло подтвердил факт переговоров с камерунским форвардом и заявил, что нашел несколько инвесторов для заключения данной сделки.

"Подписание контракта с Самуэлем Это'О нашей командой составляет 50 на 50. На следующей неделе мы узнаем, сможем ли мы сделать это. Если нет, то у нас имеется план Б".

"У нас есть несколько инвесторов в Мексике и Эмиратах, которые могут финансового помочь в осуществлении данной операции", — приводит слова президента Расинг Мурсия Mundo Deportivo со ссылкой на эфир Radio Marca.

Отметим, что Самуэль Это'О , в случае заключения данной сделки, станет новым одноклубником Матиаса Погба, который является родным братом Поля Погба из Манчестер Юнайтед.