Испания

23-летний баск продолжит выступления за клуб из Бильбао.

Атлетик Бильбао на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с защитником Унаи Нуньесом.

23-летний баск подписал с "красно-белыми" новый контракт, который будет рассчитан до 2025 года, при этом последний год соглашения будет зависеть от достижения определенных целей.

Финансовые детали сделки не уточняются, кроме исключения из контракта пункта о выкупе футболиста. Ранее клаусула Нуньеса составляла 30 миллионов евро.

Напомним, Унаи Нуньес является воспитанником Атлетика, как и все остальные игроки басков. За первую команду защитник выступает с июля 2017 года, успев провести с того момента 80 матчей и забить один гол.