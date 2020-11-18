Испания

Чемпион Испании уже начал присматриваться к возможным кандидатам на позицию центрального защитника.

Как сообщает испанское ежедневное издание Diaro AS, мадридский Реал, в случае неудачи в переговорах с капитаном команды Серхио Рамосом, намеревается воспользоваться затянутой историей с продлением контракта с мюнхенской Баварией защитником Давидом Алабой.

Напомним, что испанский центральный защитник не согласен с политикой клуба относительно не продления контрактов с футболистами старше тридцати лет более чем на 12 месяцев, и уже получил солидное предложение от французского ПСЖ со сроком заключения соглашения на три года.

Очевидно, что "галактикос" в срочном порядке придется подыскать замену намеревающемуся уйти из клуба футболисту, поэтому одним из вариантов может стать подписание уже опытного австрийского футболиста, который к тому же, как сообщает источник, сам заинтересован в переезде в Мадрид.

Родившийся в Вене в семье отца из Нигерии и матери из Филиппин, Алаба прошел через молодежную систему Баварии после того, как в 16 лет его переманил из венский Рапид. За исключением короткого периода аренды в Хоффенхайме, Бавария — клуб, в котором он провел всю свою профессиональную карьеру. Алаба выиграл девять титулов Бундеслиги в Германии, а также шесть Кубков Германии, три Суперкубка Германии, две Лиги чемпионов, два Суперкубка Европы и один Клубный чемпионат мира.

28-летний Давид Алаба сыграл за первую команду мюнхенской Баварии уже в 396-и матчах, в которых отличился 32-я голами и отдал 49 результативных передач. Его стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 65 млн евро.