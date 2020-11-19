Испания

"Сливочные" рассматривают возможность трансфера нидерландского полузащитника.

Мадридский Реал заинтересован в подписании 30-летнего игрока Ливерпуля Жоржиньо Вейналдума, сообщает Sport.es со ссылкой на Corriere Dello Sport.

До этого появилась информация, что капитан сборной Нидерландов уже в зимнее трансферное окно может перейти в Барселону, где будет выступать под руководством бывшего тренера своей национальной команды Рональда Кумана, но, по сообщениям источника, к борьбе за игрока подключился и Реал.

Вейналдум – приоритетный вариант усиления центра поля для Кумана, но главный тренер мадридцев Зинедин Зидан также заинтересован в приобретении игрока на эту позицию, сообщает источник.

После того, как каталонцы не смогли подписать Вейналдума летом, клуб попробует сделать это в январе, но теперь за право оформить трансфер игрока придется конкурировать со своим главным соперником.