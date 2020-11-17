Италия

Нидерландский хавбек пока не готов продлить контракт с Ливерпулем.

Ливерпуль предложил новый трехлетний контракт полузащитнику Жоржиньо Вейналдуму с зарплатой в размере 4 миллионов фунтов в год, однако футболист пока не спешит его продлевать и хочет рассмотреть все имеющиеся варианты продолжения карьеры. Об этом сообщает Calciomercato.com

По информации источника, финансовый аспект не является для 30-летнего нидерландца определяющим, а сам он хочет окончательно определиться: продолжить свой путь вместе с Ливерпулем или отправиться за новым вызовом в чемпионат другой страны после шести проведенных лет в Англии.

На данный момент возможен каждый из этих вариантов, что не могло не вызвать интерес других клубов. Если в минувшее трансферное окно Вейналдума активно связывали с Барселоной, то сейчас нидерландец оказался в шорт-листе Интера.

На данный момент это не выходит за рамки запроса информации. Тем не менее, источник утверждает, что нельзя исключать официальное предложение по Вейналдуму, чем контракт с Ливерпулем истекает летом 2021 года, в течение следующих нескольких недель.

Кроме того, Интер точно отправится на поиски нового центрального защитника в случае ухода Кристиана Эриксена, Раджи Наингголана или Матиаса Весино, будущее которых в стане "нерадзурри" на данный момент весьма туманно.