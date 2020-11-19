Испания

Кандидат на должность президента каталонского клуба Виктор Фонт рассказал о возможности перехода Рамоса на Камп Ноу.

Один из кандидатов в президенты "блауграна" Виктор Фонт в интервью Cadena COPE заявил, что в случае его избрания на пост, трансфер Рамоса в Барселону является возможным.

"Я могу подписать Рамоса, если Хави попросит меня об этом и если такой трансфер будет приемлемым с финансовой точки зрения", — приводит слова Фонта источник.

Ранее Виктор Фонт заявлял, что видит Хави в качестве главного тренера Барселоны.

Также функционер рассказал, что желает, чтобы каталонцы приобрели на позицию центрального защитника игрока Ювентуса Маттейса де Лигта или представителя Манчестер Сити Эрика Гарсию.

Отметим, будущее Серхио Рамоса в мадридском Реале на данном этапе является весьма туманным, поскольку стороны не могли согласовать сроки нового контракта. По последней информации, испанскому центрбеку в конечном итоге удалось выбить себе двухлетнее соглашение.

Ранее сообщалось, что выборы президента Барселоны состоятся 24 января.