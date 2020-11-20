Испания

Наставник мадридского Реала выразил обеспокоенность большим числом игр в финальной части календарного года.

В рамках 10 тура испанской Ла Лиги действующему чемпиону данного состязания мадридскому Реалу предстоит провести гостевую игру против Вильярреала. Наставник "сливочных" Зинедин Зидан на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился последними данными о состоянии своих подопечных, а также выразил обеспокоенность относительно плотного календаря перед короткой рождественской паузой — 10 матчей за 32 дня.

"Я не собираюсь вступать в дебаты. Но все, что я могу сказать, относительно того, что и сам переживаю вместе со своей командой, это то, что график слишком напряженный. Это уже перебор", — приводит слова французского специалиста испанское издание Marca.

"Безусловно, я думаю о здоровье игроков, но у них просто нет возможности переводить дух. И я говорю не только о своих игроках. Мне не безразлично, однако я не собираюсь вмешиваться в работу вышестоящих органов. В конце концов, есть люди, которые отвечают за составление расписания. Но, повторюсь, меня это очень беспокоит", — высказал свое мнение наставник.

В дальнейшем, по ходу интервью, Зидану вновь задали вопрос по данной теме, а наставник Реала выразил желание, "чтобы тренеры чувствовали, чтобы их слышали". "Нам нужна встреча тренеров для того, чтобы попытаться что-то изменить. Пока что, я говорю только то, что сам чувствую".

Высказывания Зинедина Зидана были крайне близки по духу к мнению наставников клубов из английской Премьер-лиги.

"Я сегодня говорю о здоровье игроков, а также о качестве футбола, который они показывают в матчах. Для того, чтобы показать хорошие результаты, важно грамотно распределить тонус. Это не просто тренировки! Восстановление также очень важно в этом аспекте, но на него времени попросту нет. Я высказался по этому вопросу, и больше поднимать эту тему в дальнейшем не хочу", — заключил главный тренер мадридского Реала.

В ближайшем времени мадридский Реал ожидает гостевой матч против Вильярреала, который запланирован на субботу, 21 ноября. Начало в 17:15 по киевскому времени.