Англия

В английском футболе нарастает конфликт по поводу строго консервативной позиции футбольной ассоциации страны в вопросе количества замен.

Отдельная часть менеджеров клубов-участников Английской Премьер-лиги продолжает оставаться недовольной межсезонным решением Футбольной ассоциации Англии о числе допустимых замен по ходу поединка. Напомним, что АПЛ остается единственным крупным турниром, который оставил актуальным три замены.

Руководители ведущих команд Англии считают, что текущее ограничение на количество замен усугубляет проблемы с травмами. В частности, подобными высказываниями отмечались главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп и наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

Издание BBC сообщает о двукратном проведении им глобального опроса 20 клубов из АПЛ, по итогом которых ни разу не было достигнуто минимальное количество голосов (14) для принятия подобного решения. В последний раз "за" высказались 11 наставников команд, как сообщает источник.

В частности, главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес в минувшую пятницу заявил, что изменил свое мнение по сложившейся ситуации в сторону перехода к пяти разрешенным заменам.

Безусловно, нашлись и противники данной идеи. К их числу принадлежит наставник Астон Виллы Дин Сит, который в интервью после победы над Арсеналом (3:0) сказал следующее: "С самого начала я дал понять, что считаю, что они были правы, оставив правило трех замен, и теперь, когда мы начали сезон с такими ограничениями, мы, безусловно, должны сохранить их".

Регламент АПЛ позволяет любому клубу лиги внести предложение на голосование, однако, в условиях отсутствия необходимой поддержки данной идеи, есть большой риск, что ни одна из команд не пойдет на такой шаг. Наставник Ливерпуля в данной ситуации порекомендовал исполнительному директору Премьер-лиги Ричарду Мастерсу "взять на себя инициативу по возвращению пяти запасных, а не оставить это клубам, которые впоследствии будут обвинены в попытке ввести правила, которые им выгодны".