Испания

Команды не выявили сильнейшего в рамках десятого тура чемпионата Испании.

В поединке десятого тура испанской Ла Лиги Леванте, находящийся в нижней часть турнирной таблицы, принимал на своей поле Эльче, который весьма неплохо стартовал в текущем сезоне.

По итогам двух таймов, команды обменялись забитыми мячами, однако выявить сильнейшего им не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью со счетом 1:1.

Леванте — Эльче 1:1

Голы: Мелеро, 12 — Моренте, 64

Леванте: Фернандес, Клерк, Сон, Постиго, Везу (Дуарте, 81), Кампанья, Мальса, Мелеро (Радоя, 74), Де Фрутос (Рохер Марти, 75), Дани Гомес (Рочина, 65), Моралес (Леон, 81).

Эльче: Бадия, Диего Гонсалес, Хосема, Барраган, Верду, Марконе, Хосан, Моренте, Гути (Мфулу, 79), Милья, Бойе (Карильо, 90+2).

Предупреждения: Клерк — Бойе, Моренте, Диего Гонсалес, Мфулу.