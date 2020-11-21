Испания

Подопечные Зинедина Зидана разошлись миром с "желтой субмариной" (1:1).

В рамках десятого тура Ла Лиги Вильярреал принимал мадридский Реал. Гости подошли к отчетному поединку обескровленными, но Зинедин Зидан располагает таким подбором игроков, которые способны обеспечить команде победу в любом матче. Дебют встречи выдался более чем успешным для мадридцев, ведь они забили уже на второй минуте. Карвахаль подключился к атаке и подал точно на голову Диасу, а Мариано отправил мяч в сетку – 0:1. Поведя в счете, Реал продолжил контролировать мяч, намереваясь развить собственный успех. Но гостям достаточно долго не удавалось создать следующий опасный момент.

Через некоторое время "желтая субмарина" перехватила инициативу, забрав мяч под свой контроль. Они заработали несколько стандартных положений, что давало надежду на забитый гол, но ни одна из подач не привела к удару по воротам. Зато был шанс забить с игры – Парехо не попал по воротам после ювелирной подачи Морено. Хозяева еще какое-то время контролировали мяч, после чего отдали его сопернику. Подопечные Зидана, в свою очередь, не особо торопились атаковать, довольствуясь перекатыванием мяча.

В одном из эпизодов Карвахаль мог забивать либо отдать пас под удар Диасу после классного заброса в исполнении Крооса, но Дани не смог нормально обработать мяч, загубив атаку. Через несколько минут Диас пробил в штангу в завершении затяжной атаки, но вероятный гол все равно бы не был засчитан из-за офсайда. До окончания первой половины встречи мадридцы продолжали контролировать ход игры, однако не создали ни одного опасного момента. При этом, они не позволяли пробивать по воротам и сопернику. Таким образом, команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе гостей.

После возобновления игры левантийцы забрали мяч под свой контроль,перебравшись на чужую половину поля. Они провели ряд затяжных атак, но ни одна из них не привела к опасному моменту. Через некоторое время гости забрали мяч себе и также предпринимали попытки забить. Однако и им не удавалось всерьез угрожать воротам Асенхо. В одном из эпизодов хозяева все же могли забить благодаря обрезке Начо, но Морено не воспользовался своим шансом, не попав по воротам.

Практически сразу же после этого подопечные Унаи Эмери оккупировали чужую половину поля. Они постепенно стали оказывать давление на штрафную площадь, а мадридцам становилось все сложнее его сдерживать. Но гостям все же удалось не пропустить и увести игру со своей половины поля. Правда, на чужой у них ничего не получалось. Не помогли и замены от Зидана, которые не освежили игру команды впереди. После некоторой паузы "желтая субмарина" снова активно пошла вперед и имела убойную возможность забить. Эступиньян выкатил мяч под удар свободному Парехо, а Дани оплошал, пробив очень неточно.

Вскоре Реал отодвинул игру от своей штрафной. Стоило гостям почувствовать себя в безопасности, как они таки пропустили. Куртуа сбил Чуквезе в штрафной площади, за что был назначен пенальти, который впоследствии реализовал Морено — 1:1. Пропустив, мадридцы опомнились, отправившись в активное наступление. Они провели несколько затяжных атак, но ни одна из них не привела к завершающему удару по воротам. Через некоторое время Вильярреал снова перехватил инициативу.

Морено мог забивать дважды в течение минуты усилиями Морено, но оба его удара были заблокированы Вараном и Начо соответственно. До окончания встречи мадридцы больше владели мячом, но вырвать победу могли не они, а хозяева. Кубо сблизился с Куртуа и попытался протолкнуть мяч мимо Тибо,но вратарь вышел победителем из этой дуэли, обезопасив гостей от поражения. Как итог, команды разошлись миром, набрав по одному очку, и пока занимают прежние позиции в турнирной таблице.

В одиннадцатом туре Вильярреал отправится в гости к Реалу Сосьедад, а Реал примет Алавес.

Вильярреал — Реал 1:1

Голы: Морено, 76 (с пенальти) — Диас, 2

Вильярреал: Асенхо — Гаспар (Пенья, 89), Альбиоль, Торрес, Педраса (Эступиньян, 61) — Парехо, Иборра, Тригерос (Пино, 61) — Морено, Бакка (Чуквезе, 61), Гомес (Кубо, 89)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Начо, Варан, Менди — Модрич, Кроос, Эдегор (Иско, 65) — Васкес, Диас (Асенсио, 85), Азар (Винисиус, 65)

Предупреждения: Пино — Начо, Кроос