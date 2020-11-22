Испания

Футболисты получили тяжелые травмы.

Защитники каталонской Барселоны Жерар Пике и Серхи Роберто выбыли из-за травм на несколько месяцев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Во втором тайме Жорди Альба пошел в стык против Анхеля Корреа, а тот рухнул прямо на ногу Пике. Повторы явно дали понять — травма серьезная. Вердикт врачей — растяжение внутренней боковой связки колена с частичной травмой крестообразной связки. К счастью, операция не понадобится, а это значит, что Жерар может успеть восстановиться за 3 месяца.

Что касается Роберто, то он получил травму уже на последних минутах матча. У него разрыв прямой мышцы бедра. Минимум 2 месяца в лазарете.

Теперь в распоряжении Кумана лишь один здоровый центральный защитник — Клеман Ленгле, тогда как Умтити и Араухо по-прежнему травмированы. В то же время, справа в обороне альтернативы молодому Десту теперь нет.

Таким образом игроки не смогут помочь Барселоне в поединках Лиги чемпионов против киевского Динамо и туринского Ювентуса.