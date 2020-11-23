Испания

Тренерский штаб вынужден в срочном порядке подыскивать решения накопившихся кадровых проблем.

Нидерландский наставник Барселоны Рональд Куман может привлечь футболиста Барселоны B Оскара Мингесу к ближайшим матчам основной команды, дабы ликвидировать образовавшийся кадровый дефицит после травмы Жерара Пике в матче против мадридского Атлетико (0:1).

Напомним, что Жерар Пике покинул пределы поля досрочно в результате повреждения в середине второго тайма, а ближе к финальному свистку вслед за партнером в подтрибунные помещения отправился и правый защитник команды.

До конца года у Барселоны, как и у многих команд из топ-лиг, календарь предстоит достаточно напряженный, поэтому ширина скамейки запасных станет ключевым фактором в этих условиях. Каталонский клуб лишен возможности выходить на трансферный рынок до января, поэтому тренерскому штабу Рональда Кумана придется решать кадровые вопросы за счет внутренних резервов.

Как сообщает Mundo Deportivo, нидерландский наставник уже подыскал замену на позицию центрального защитника в составе Барселоны B. Им стал 21-летний Оскар Мингеса, у которого еще не было опыта выступлений за "взрослую" команду.

Иной опций рассматривается подключение к основной обойме партнера Мингесы по команде, Санти Рамоса, однако для Кумана именно первый вариант является приоритетным.

В противном случае, нидерландский полузащитник Френки де Йонг может закрыть проблемную позицию в центре защиты, как это уже можно было наблюдать во время первой игры между Барселоной и киевским Динамо, которая проходила на поле Камп Ноу в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА (2:1, в пользу "сине-гранатовых").

По иронии судьбы, именно в ответной игре против подопечных Мирчи Луческу может опробовать свои кадровые перестановки Рональд Куман. Матч в Киеве состоится во вторник, 24 ноября. Начало в 22:00 по местному времени.