Испания

Гол Янника Феррейры Карраско принес Диего Симеоне долгожданную победу над Барселоной (1:0).

В центральном матче десятого тура Ла Лиги мадридский Атлетико принимал Барселону. Сразу же после стартового свистка гости забрали мяч под свой контроль и могли повести в счете уже на третьей минуте. Гризманн пробил чуть выше перекладины после прострела Дембеле во вратарскую. Через несколько минут мадридцы ответили мощным выстрелом Сауля, с которым блестяще справился тер Штеген, переведя мяч на угловой. Практически сразу же после этого "матрасники" полностью забрали мяч под свой контроль и проводили атаку за атакой. Одна из них едва не завершилась взятием ворот – перекладина пришла на помощь тер Штегену после удара Льоренте.

После этого подопечные Рональда Кумана перехватили инициативу. Они перебрались на чужую половину поля, но не угрожали воротам Облака. Дело ограничивалось лишь подходами к штрафной площади, после чего соперник отбирал мяч. У каталонцев были шансы забить после подач со стандартов, но ни одна из них не завершилась ударом по воротам. В какой-то момент игра совсем успокоилась. Команды поочередно перекатывали мяч, без продвижения к воротам. Затем Барса активизировалась, вновь оккупировав чужую половину поля.

В одном из эпизодов у Месси была отличная возможность забить после паса Альбы, но Лионель лишь покатил мяч в руки Облаку. Первая половина встречи плавно приближалась к своему завершению, казалось, что команды уйдут на перерыв с "нулями" на табло. Однако уже в компенсированное время счет таки был открыт. Тер Штеген опрометчиво вышел далеко из ворот и был легко обыгран Феррейрой Карраско, после чего Янник отправил мяч в пустые ворота – 1:0. Сразу же после этого команды отправились в раздевалки.

После возобновления игры Атлетико сразу же забрал мяч под свой контроль. Однако подопечным Симеоне не удавалось оказывать давление на чужую штрафную. Несмотря на игровое преимущество, "матрасники" ограничивались лишь контролем мяча. Со временем гости перехватили инициативу и дважды могли забить после розыгрыша стандартных положений. В обоих случаях отличиться мог Ленгле, но Клеман пробивал прямо в руки Облаку.

Вскоре после этого в игре произошла затяжная пауза из-за травмы Пике. Жерар не смог продолжить игру, покинув поле с помощью медицинской бригады. После этого подопечные Кумана отправились в атаку, оккупировав чужую половину поля. Они методично загружали мяч в штрафную площадь, но до завершающего удара по воротам дело не доходило. Был разве что дальний выстрел от Пьянича, который не оказался опасным. Практически сразу же после этого хозяева успокоили игру, уведя ее со своей половины поля.

В одном из эпизодов Феррейра Карраско мог оформить дубль после того, как сместился в центр и метил в дальний угол, но удару бельгийца не хватило точности. Затем игра выровнялась. Команды по очереди владели мячом, но доводили свои атаки до ударов по воротам. У Месси был отличный шанс забить прямым ударом со штрафного, который он сам заработал, но Лионель не смог перебросить мяч через стенку. До окончания встречи каталонцы отчаянно пытались вырвать хотя бы ничью, идя вперед большими силами.

Роберто едва не забил курьезный гол благодаря рикошету от Хименеса, но мяч не оказался в сетке, разминувшись с воротами. В остальное время, несмотря на брошенные вперед силы, гостям не удалось создать ни одного опасного момента. Мадридцы уверенно довели матч до финального свистка, который зафиксировал минимальную победу "матрасников". Для Симеоне она стала первой во встречах с Барсой в рамках Ла Лиги.

В одиннадцатом туре Атлетико сразится с Валенсией, а Барселона сыграет с Осасуной.

Атлетико - Барселона 1:0

Гол: Феррейра Карраско, 45+3

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо — Льоренте (Коста, 73), Коке, Сауль, Феррейра Карраско (Фелипе, 90+1) — Корреа (Кондогбия, 84), Фелиш (Лемар, 84)

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике (Дест, 62), Ленгле, Альба — Пьянич (Брайтвейт, 83), де Йонг — Дембеле, Месси, Педри (Коутиньо, 57) — Гризманн (Тринкан, 83)

Предупреждения: Коке, Феррейра Карраско, Савич, Хименес