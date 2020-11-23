Испания

Команда уверенно начала сезон и на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.

Победа над Кадисом (1:0), которую Реал Сосьедад одержал в поединке 10-го тура Ла Лиги, стала для команды шестой подряд в текущем сезоне. Таким образом, после 10 игр чемпионата команда набрала 23 очка, повторив собственный рекорд, установленный в сезоне-1981/82, в котором представители Сан-Себастьяна завоевали чемпионство.

Чтобы побить этот рекорд, команде нужно обыграть Вильярреал в следующем домашнем матче Ла Лиги.

Сосьедад является промежуточным лидером чемпионата, но команда провела на две игры больше своего ближайшего преследователя – мадридского Атлетико.

Подопечные Симеоне отстают от Реала Сосьедад всего на три очка и имеют достаточный запас игр, чтобы возглавить турнирную таблицу Примеры.

Поединок между Реалом Сосьедад и Вильярреалом состоится в воскресенье, 29 ноября, а перед этим клуб из Сан-Себастьяна проведет выездной матч Лиги Европы против АЗ.