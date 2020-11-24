Испания

Баски отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Атлетик принимал Бетис на своем поле в рамках поединка десятого тура чемпионата Испании и добились разгромной победы.

Баски дважды поразили ворота соперника в первой половине игры, а во второй закрепили преимущество в счет.

Атлетик — Бетис 4:0

Голы: Руис, 9 (в свои ворота), Капа, 33, Мунианин, 59, Беренгер, 68

Атлетик: Симон — Берчиче (Баленсиага, 88), Йерай, Капа, Мартинес — Весга, Венседор, — Беренгер (Морсильо, 70), Муниаин (Сансет, 70), Вильялибре (Лекуэ, 88) — Уильямс (Рауль Гарсия, 76).

Бетис: Браво — Эмерсон, Морено, Сидней, Руис — Хоакин (Лайнес, 71), Родригес, Тельо (Иглесиас, 62), Вильям Карвалью (Морон, 61), Родри (Руибаль, 84) — Санабрия (Гуардадо, 62).