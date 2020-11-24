Испания

Хорват может задержаться в Испании.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич признался, что готов и хочет продлить контракт с клубом.

"Я говорил уже много раз. Я чувствую себя хорошо и хочу продолжать играть за Реал. Если я могу помогать команде, то почему бы не остаться в Мадриде. Я не знаю, что произойдет в будущем. Но, конечно, я хочу продлить контракт".

Также хорват прокомментировал ситуацию "сливочных" в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Каждая игра сложна. Если вы играете не на привычном уровне, вам будет сложно побеждать в матчах, особенно в еврокубках. Мы должны показать силу и единство, которые мы так много раз демонстрировали в этом соревновании", — цитирует Модрича AS.

Отметим, что текущий контракт Луки Модрича с Реалом завершается в июне 2021 года. В текущем сезоне он сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.