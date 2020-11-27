Испания

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что организация собирается добиться допуска зрителей на трибуны.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что ее представители будут вести переговоры с испанским правительством, чтобы добиться разрешения на возвращение болельщиков на трибуны.

"Мы будем говорить с правительством по поводу допуска на трибуны до трех тысяч зрителей. В Испании есть такие регионы как Канарские острова, Балеары или Мадрид, где вполне возможно безопасно разместить болельщиков. На данный момент правительство хочет, чтобы правила были одинаковыми по всей Испании, но это невозможно", — приводит слова Тебаса Football Espana.

На данный момент посещение футбольных матчей профессионального уровня в Испании запрещено в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что не так давно на допуск болельщиков на трибуны решилось правительство Великобритании, но возвращение фанатов на трибуны будет возможным не по всей территории страны.