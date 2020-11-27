Испания

Жеребьевка состоится в Цюрихе, 7 декабря.

В преддверии жеребьевки отборочного этапа к чемпионату миру-2022 ФИФА подтвердила состав корзин.

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды

Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния

Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция

Корзина 4: Босния, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

Выбранные команды будут распределены по группам в алфавитном порядке, от группы A к группе J. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года.

Подробная информация про квалификацию на ЧМ-2022 есть на Football.ua. Там же можно будет проследить и за онлайн-трансляцией жеребьевки.

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