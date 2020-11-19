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Football.ua рассказывает о самом важном накануне жеребьевки.

Жеребьевка отборочного этапа на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре, состоится в понедельник, 7 декабря, в 19:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе.

Как и последние подобные процедуры, процесс жеребьевки пройдет в рамках видео конференции. Представители сборных присутствовать не будут.

Формат отборочного турнира

Традиционно отбор на чемпионат мира будет состоять из двух частей. Сперва пройдет групповой этап, а затем плей-офф, где будут разыграны последние путевки на Мундиаль.

Представлять европейский континент на чемпионате мира будут тринадцать национальных команд. Чтобы пробиться на финальную часть, нужно либо выиграть свою группу, либо занять второе место и пробиться на финальную часть через плей-офф.

Всего будет 10 групп (5 по 5 команд и 5 по 6 команд). Сборные Франции, Испании, Италии и Бельгии попадут в группы с с пятью участниками ввиду того, что примут участие в финальной части Лиги наций.

Вашему вниманию составы всех корзин:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды

Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния

Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция

Корзина 4: Босния, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

В раунде плей-офф примут участие десять команд, которые заняли второе место в своей группе. Также к ним присоединятся две сборные, которые лучше всего показали себя в Лиге наций, но не смогли занять первую строчку в своем квартете.

Сам же плей-офф будет разыгран в формате "финала четырех". 12 национальных команд поделятся на три сетки, в каждой из которых проведут два полуфинала и финал. Таким образом, определятся еще три участника чемпионата мира.

Ограничения при жеребьевке групп

Также не обойдется без уже привычных ограничений при формировании групп в международном турнире.

- из-за политических: Армения / Азербайджан, Гибралтар / Испания, Косово / Босния и Герцеговина, Косово / Сербия, Косово / Россия, Россия / Украина.



- из-за климатических (в каждую группу могут попасть не более двух сборных, у которых высокий или средний уровень зимних условий): Беларусь, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина. (Отметим, что Фарерские острова и Исландия не проводят домашние игры в ноябре и в марте)



- из-за климатических (в каждую группу могут попасть не более двух сборных, у которых высокий или средний уровень зимних условий): Беларусь, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина. (Отметим, что Фарерские острова и Исландия не проводят домашние игры в ноябре и в марте) - из-за организационных (страны, которые разделяет большое расстояние): Азербайджан: с Исландией, Гибралтаром, Португалией; Исландия: с Арменией, Кипром, Грузией, Израилем. Казахстан: с Андоррой, Англией, Фарерскими островами, Францией, Гибралтаром, Исландией, Мальтой, Северной Ирландией, Португалией, Ирландией, Шотландией, Испанией, Уэльсом.







График проведения матчей

Даты матчей группового этапа:

Тур 1: 24-25 марта 2021 года

Тур 2: 27-28 марта 2021 года

Тур 3: 30-31 марта 2021 года

Тур 4: 1-2 сентября 2021 года

Тур 5: 4-5 сентября 2021 года

Тур 6: 7-8 сентября 2021 года

Тур 7: 8-9 октября 2021 года

Тур 8: 11-12 октября 2021 года

Тур 9: 11-13 ноября 2021 года

Тур 10: 14-16 ноября 2021 года

Даты матчей плей-офф:

Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года

Финал: 28-29 марта 2022 года