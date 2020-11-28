Испания

Всего Куман включил в заявку 21 игрока.

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона встретится с Осасуной. Поединок состоится 29-го ноября на Камп Ноу.

Рональд Куман, главный тренер каталонцев, огласил заявку на игру, которая складывается из 21 футболиста. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Так принять участие смогут: Тер Штеген, Дест, Бускетс, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брайтуэйт, Месси, Дембеле, Рики Пуч, Нето, Коутиньо, Ленгле, Педри, Тринкао, Альба, Матеус, де Йонг, Джуниор, Пенья и Мингеза.

Не смогут помочь Барселоне: Пике, Араужо, Роберто, Фати и Умтити. Эти футболисты пропустят матч из-за травмы.

Отметим, что Пике и Роберто вылетели из-за повреждений на несколько месяцев.