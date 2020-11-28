Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура Ла Лиги между Валенсией и мадридским Атлетико.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне решил поменять схему на матч против Валенсии. Так, с первых минут в поединке против "летучих мышей" сыграют Стефан Савич, Хосе Мария Хименес и Марио Эрмосо.

Валенсия: Доменек — Васс, Паулиста, Гильямон, Лато — Муса, Солер, Рачич, Гедеш — Гомес, Вальехо

Запасные: Бланко, Ли Кан Ин, Эксердо, Эчебаррия, Риверо, Мангала, Собрино, Гамейро, Коррейя, Коиндреди, Хасон, Молина

Атлетико: Облак — Савич, Хименес, Эрмосо — Триппьер, Коке, Сауль, Лоди — Льоренте, Лемар — Корреа

Запасные: Грбич, Феррейра Карраско, Мойя, Фелиш, Р. Санчес, Витоло, Шапонич, Сан Роман, Кондогбия, Камельо, Санабрия, Фелипе

Матч Валенсия — Атлетико начнется в 17:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.