Испания

Команды по разу забили в каждом из таймов.

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги Эльче поделил очки с Кадисом (1:1).

В первом тайме, на 38-й минуте, Бойе сумел открыть счет. Лукас с ударной позиции закрутил мяч в правый нижний угол. На 55-й минуте Альваро счет сравнял. Форвард принял навесную передачу и с близкого расстояния головой переправил мяч в ворота.

Эльче — Кадис 1:1

Голы: Бойе,38 — Хименес, 55.

Эльче: Бадия — Верду, Хосема, Барраган, Диего Гонсалес — Луисми (Гути, 57), Марконе (Мфулу, 90), Моренте, Милья, Каррильо (Фидель, 57) — Бойе.

Кадис: Ледесма — Эспино, Фали Хименес (Алькала, 58), Карселен, Маркос Мауро — Искьердо (Переа, 21), Йонссон, Сальви Санчес (Адеканье, 67), Алекс Фернандес (Бодижер, 67), Малбашич (Помбо, 58) — Хименес.

Предупреждения: Верду, Бойе, Алекс Фернандес, Милья , Марконе, Йонссон

Удаление: Бойе