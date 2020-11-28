Подопечные Диего Симеоне обыграли Валенсию благодаря автоголу Тони Лато (1:0).
атлетико обыграл валенсию, getty images
28 ноября 2020, 19:10
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Валенсия — Атлетико 0:1
Гол: Лато, 79 (в свои ворота)
Валенсия: Доменек — Васс (Хасон, 84), Паулиста, Гильямон (Мангала, 57), Лато — Муса (Коррейя, 70), Солер, Рачич, Гедеш — Гомес (Гамейро, 71), Вальехо (Собрино, 71)
Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо — Льоренте, Коке, Сауль (Феррейра Карраско, 60), Лоди (Фелиш, 46) — Корреа (Витоло, 65), Лемар (Кондогбия, 65)
Предупреждения: Рачич, Гильямон — Сауль, Корреа, Льоренте, Фелиш, Коке