Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка одиннадцатого тура испанской Ла Лиги.

Очередная минимальная победа на внутренней арене, добытая в выездном поединке против Валенсии (1:0), позволила мадридскому Атлетико решить сразу несколько вопросов.

Команда Диего Симеоне провела психологическую разгрузку перед домашним противостоянием с мюнхенской Баварией в рамках Лиги чемпионов УЕФА, на фоне безголевого мира в игре против московского Локомотива (0:0), догнала в турнирной таблице по набранным очкам Реал Сосьедад, которому еще предстоит сыграть свой поединок в этот уик-энд, а также сохранила за собой статус наименее пропускающего клуба Ла Лиги в новом сезоне (2 гола).

Предлагаем вашему вниманию обзор матча

Валенсия — Атлетико 0:1

Гол: Лато, 79 (в свои ворота)

Валенсия: Доменек — Васс (Хасон, 84), Паулиста, Гильямон (Мангала, 57), Лато — Муса (Коррейя, 70), Солер, Рачич, Гедеш — Гомес (Гамейро, 71), Вальехо (Собрино, 71).

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо — Льоренте, Коке, Сауль (Феррейра Карраско, 60), Лоди (Фелиш, 46) — Корреа (Витоло, 65), Лемар (Кондогбия, 65).

Предупреждения: Рачич, Гильямон — Сауль, Корреа, Льоренте, Фелиш, Коке.