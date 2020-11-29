Испания

Представитель игрока связывает будущее с каталонцами.

Киа Джурабчан, агент полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, отреагировал на слухи о том, что игрок может в будущем оказаться в Ювентусе.

"Я ничего не слышал о Юве, и у нас нет планов переезжать из Барсы. Мы уверены, что Коутиньо может внести свой вклад в успешный сезон в Барселоне", — сказал агент Mundo Deportivo.

Напомним, в предыдущее трансферное окно представитель бразильца не раз заявлял, что игрок готов рассмотреть вариант с возвращением в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль, продав Коутиньо в каталонский клуб, добавил в соглашение "анти-барселонский" пункт.