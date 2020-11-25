Англия

Действующие чемпионы Англии застраховали себя от подобных ситуаций в отношениях с Барселоной на два года.

Как сообщает ежедневное испанское издание Diario Sport, со ссылкой на британскую газету The Thimes, английский Ливерпуль во время трансфера бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую Барселону, которому сопутствовала скандальная ситуация с поведением игрока, сумел добавить в итоговое соглашение пункт, который серьезно усложнит дальнейшие переговоры между "красными" и "блаугранас".

Речь идет о дополнительной надбавке в размере около 100 млн евро, которую Барселона должна была бы выплатить Ливерпулю, помимо стоимости желаемого ими футболиста из состава команды из города на берегах реки Мерси. Данный пункт, по заверениям источника, действовал с января 2018 года до конца 2020 года.

До момента трансфера Коутиньо, Ливерпуль уже был вынужден расстаться с уругвайским нападающим Луисом Суаресом, которого каталонцам удалось переманить благодаря более выгодным финансовым условиям.

Автором данного пункта принято считать спортивного директора Ливерпуля на тот момент — Майкла Эдвардса.

Напомним, что Ливерпуль находится в данный момент в процессе тяжелых переговоров с нидерландским полузащитником Жоржиньо Вейналдумом о продлении контракта, а на футболиста, соглашение которого с "красными" подходит к концу следующим летом, уже претендуют Барселона, мадридский Реал и миланский Интер.