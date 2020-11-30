Испания

Форвард арендованный у Динамо продолжает забивать в Испании.

В рамках 15-го тура испанской Сегунды Альбасете дома уступил Тенерифе (0:2).

На 67-й минуте счет открыл Самуэль Шашуа, а на 84-й забил Фран Соль, контракт которого принадлежит киевскому Динамо.

Испанский форвард вышел один на один с кипером, обыграл его и мастерски отправил мяч в ворота.

Этот гол стал для Соля вторым за Тенерифе в текущем сезоне Сегунды. Его команда занимает 17-е место с 16-ю пунктами в активе. Альбасете — на последнем, 22-м месте.