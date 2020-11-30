Испания

Испанский полузащитник Габи повесил бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет.

Как сообщает ресурс Football Espana, со ссылкой испанское издание Marca, на испанский полузащитник Габи, экс-капитан мадридского Атлетико, объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 37 лет.

Габи является воспитанником "матрасников", однако впервые получил полноценный шанс показать себя в составе основной команды лишь летом 2011 года, хотя закончил получать футбольное образование восемью годами ранее.

Его приход в команду фактически был наложен на временной промежуток начала работы Диего Симеоне с мадридской командой, за которую футболист провел 428 матчей, в которых сумел отметиться 21 забитым мячом и 39 голевыми передачами. По количеству проведенных встреч в футболке Атлетико он занимает восьмое место в истории клуба.

Последним местом работы Габи в качестве футболиста стал катарский Аль-Садд, однако весной этого года Диего Симеоне предложил знаковому футболисту для "матрасников" место в тренерском штабе.

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