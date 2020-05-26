Экс-хавбек "матрасников" войдет в тренерский штаб аргентинца.
Диего Симеоне и Габи, Getty Images
26 мая 2020, 13:02
Бывший полузащитник Атлетико Габи станет помощником главного тренера Диего Симеоне в следующем сезоне, сообщает издание Marca.
На должности ассистента хавбек заменит Хермана Бургоса, который сообщил о своем уходе. Испанец вернется в клуб в июле, когда истечет его контракт с Аль-Саддом.
Габи является воспитанником Атлетико и провел в первой команде "рохибланкос" 11 сезонов, отыграв 413 поединков.
Ранее сообщалось, что Атлетико определился с заменой для полузащитника Томаса Партея.