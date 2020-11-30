Испания

Бывший наставник каталонцев намерен судиться с клубом из-за невыплаты компенсации за расторжение контракта.

Бывший главный тренер Барселоны Кике Сетьен подал в суд на клуб. Менеджер считает, что каталонский клуб нарушил свои контрактные обязательства, не выплатив Сетьену компенсацию за досрочный разрыв соглашения, сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio.

Испанский наставник был назначен на пост главного тренера Барселоны в январе этого года. Контракт с Сетьеном истекал только летом 2022 года, однако в августе тренер каталонцев был уволен после проигранного мадридскому Реалу чемпионства Испании и разгромного поражения от Баварии (2:8) в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Пришедший на место Сетьена нидерландский специалист Рональд Куман пока также не радует результатами. В нынешнем сезоне Ла Лиги Барселона на данный момент занимает седьмое место, набрав 14 очков в девяти играх.

Значительно лучше обстоят дела клуба в Лиге Чемпионов, где клуб уже оформил для себя путевку в 1/8 финала турнира.

Свой следующий матч Барселона проведет в среду, 2 декабря, когда в рамках пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов на выезде сыграет против Ференцвароша.

Ранее сообщалось, что Барселона сэкономила 122 миллиона евро за счет понижения зарплаты игроков.