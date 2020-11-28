Испания

Футболисты каталонского клуба согласились на снижение зарплат в связи с пандемией.

Игроки Барселоны были вынуждены согласиться на понижение зарплат в связи с пандемией коронавируса, сообщает ВВС Sport. Таким образом клуб смог сэкономить 122 миллиона евро.

По информации источника, каталонский гранд также договорился с игроками об отсрочке премиальных выплат в районе 50 млн евро на трехлетний период.

Убытки Барселоны за время пандемии составили 97 млн евро, а долги клуба выросли более чем в два раза и составили 488 млн евро. В клубе считают, что сокращение зарплат – очень необходимый шаг для улучшения финансовой ситуации.

Еще в марте игроки Барселоны согласились на снижение зарплаты на 70% в связи с пандемией, а также делали дополнительные взносы, с которых выплачивалась зарплата персоналу клуба.

Пандемия коронавируса поставила многие клубы в очень сложное материальное положение. В частности, на понижение зарплат пришлось согласиться игрокам Милана, а целый ряд клубов Серии А имеют задолженности перед футболистами еще с прошедшего августа.

Ранее сообщалось, что молодой игрок Барселоны Рики Пуч может перейти в Лидс.