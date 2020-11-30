Испания

Каталонский клуб отклонил невероятное финансовое предложение по своей главной звезде.

Бывший президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что в 2006 году отказался продавать нападающего команды Лионеля Месси в Интер за 250 миллионов евро.

Лапорта руководил клубом с 2003 по 2010 год и вновь стал кандидатом на должность президента после отставки Жозепа Бартомеу в прошедшем октябре.

"Ни один человек, любящий Барселону, не смог бы задуматься о продаже Месси. Я надеюсь, что я вновь стану президентом и поговорю с ним. Мы отказались от 250 млн евро, которые предлагал за Месси Интер в 2006 году.", — приводит слова Лапорты Football Italiа.

Также кандидат в президенты Барселоны заявил, что имеет план по восстановлению стабильной экономической ситуации в клубе.

Напомним, что после неудачного прошедшего сезона для Барселоны появилась информация, что Месси хочет покинуть каталонский клуб, однако "блауграна" не отпустила свою главную звезду.

Ранее сообщалось, что от попыток заполучить Месси отказался Манчестер Сити.