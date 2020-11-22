Англия

Причина — возраст и зарплата Лионеля Месси.

Лионель Месси больше не является трансферной целью Манчестер Сити — сообщает Sky Sports.

Руководство Манчестер Сити решило, что этот переход несет в себе слишком большие сложности, но главной проблемой является слишком высокая зарплата 33-летнего футболиста.

Манчестер Сити был главным претендентом на аргентинца, когда он собирался покинуть Барселону летом 2020 года, и даже после его решения остаться на Камп Ноу "горожан" называли в числе клубов, куда он мог бы перейти в январе 2021 года.

Нынешний контракт Месси с Барселоной истекает летом 2021 года, после чего Лео станет свободным агентом.