Испания

Каталонский клуб готовится к важному шагу в своей новейшей истории.

Как сообщает официальный сайт каталонской Барселоны, на очередном собрании Управляющей комиссии клуба прошло обсуждение аспектов проведения грядущих клубных выборов на должность президента, а также иных различных моментов текущего управления делами внутри клуба.

Согласно опубликованной информации, с каталонским правительством было достигнуто соглашение относительно установления даты финального голосования на 24 января 2021 года, в то время как с 14 декабря 2020 года официально начнется предвыборная кампания.

В день начала кампании пройдет заседание Управляющей комиссии для утверждения финального решения по проведению выборов, после чего 16 декабря состоится официальное оповещение о начале избирательного процесса, а спустя неделю, 23 декабря, стартует процесс сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов, который продлится до 11 января 2021 года. Финальный этап кампании с голосованием пройдет с 15 по 22 января.

Города с размещение избирательных коллегий: Барселона, Таррагона, Тортос, Лерида, Жирона и Андорра-ла-Велла, Мадрид, Севилья, Валенсия и Пальма-де-Майорка.

Напомним, что ранее стать в будущем президентом "блаугранас" выразил желание нынешний центральный защитник команды Жерар Пике.