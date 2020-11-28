Испания

Защитник каталонцев заявил, что хотел бы помогать клубу и по завершении игровой карьеры.

Футболист Барселоны Жерар Пике рассказал, что не исключает возможность работы в структуре клуба после окончания карьеры игрока, а также заявил, что всегда мечтал стать президентом "блауграны".

"Если я и могу стать президентом Барселоны, то не на ближайших выборах, потому что я все еще игрок. Но ты никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Как вы знаете, я огромный фанат Барселоны. Я хочу помогать клубу, который я люблю, тем, что я умею делать лучше всего".

"Это означает, что к роли президента нужно будет хорошо подготовиться, если я все же пойму, что я смогу внести свой ценный вклад на этой должности. Если нет – я даже не буду на нее претендовать. Это решение я приму в будущем. Я всегда мечтал стать президентом Барселоны, но я не уверен, что это когда-то произойдет", — приводит слова Пике Marca.

Напомним, что бывший президент Барселоны Жозеп Бартомеу покинул свою должность в октябре после серии неудовлетворительных результатов команды.

Ранее сообщалось, что выборы нового президента каталонского клуба могут состоятся 24 января.