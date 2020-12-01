Испания

Специалист высказался о повреждениях футболиста.

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар получил очередную травму в матче Ла Лиги против Алавеса, из-за которой пропустит несколько недель.

Врач сборной Бельгии Крис ван Кромбрюгге объяснил причину частых повреждений футболиста.

"Азар часто говорит, что хочет сделать все от себя возможное, чтобы удовлетворить интересы фанатов и тренеров. Он постоянно рвется на футбольное поле, тем самым оказывает на себя психологическое давление. Эден — очень хороший парень. Он хочет получать от своего тела максимум, но оно требует более тщательного восстановления".

"Реал возлагал на Азара большие надежды. Он легко подходит к делу, но повержен стрессу, как и все мы. Когда он наберет нужные кондиции, то сделает фанатов сборной и Реала счастливыми. Скоро мы увидим прежнего Азара", цитирует специалиста Marca ссылаясь на Het Laatste Nieuws.

Отметим, из-за постоянных травм Азар пропустил уже 37 матчей "сливочных" за полтора года.

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