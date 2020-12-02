Испания

Место проведение ближайшего Суперкубка Испании оказалось под вопросом.

Суперкубок Испании-2021 должен пройти в середине января в Саудовской Аравии. Однако, как сообщает Marca, сейчас турнир находится чуть ли не на грани срыва.

Дело в том, что в Саудовской Аравии зрителям запрещено посещать стадионы из-за пандемии, а это суслит серьезные экономические потери для участников турнира и испанской Федерации.

В связи с этим, сейчас разрабатывается новый план проведения, при котором соревнование пройдет в те же сроки (с 13 по 17 января), но не в Саудовской Аравии, а в Испании.

Участники Суперкубка — Реал, Барселона, Атлетик и Реал Сосьедад (которые до сих пор не провели финал Кубка Испании). В прошлом сезоне победителем стал мадридский Реал.

Отметим, что контракт испанской Федерации с Саудовской Аравией был подписан на три года.